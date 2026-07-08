وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، حذر نتنياهو من أن بيع أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية "لا يجعل تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة".

وفي سياق تصاعد الخلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف نتنياهو أنقرة بأنها "نظام موبوء بجماعة الإخوان، التي تكره الولايات المتحدة. إنه ليس حليفا مثاليا للولايات المتحدة. إنه يهدد بتدمير بلادي، الدولة اليهودية الوحيدة".

قال نتنياهو: "هذه ليست قوة للسلام والاستقرار. عندما تمنحهم هذه القوة ستشاهدون عدوانا في أعقابها".

وأكد أنه حث ترامب بشكل مباشر على عدم بيع المقاتلات لتركيا، قائلا إن ذلك "سيدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط".

لكن ترامب، الموجود في تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أشار إلى استعداده لإلغاء الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على بيع هذه الطائرات لأنقرة، التي وصفها بأنها "حليف استثنائي" للولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أفادت "سي إن إن" وموقع "أكسيوس" الإخباري، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يعتزم زيارة إسرائيل، الأربعاء.

وتشير التقارير إلى أن الزيارة تهدف جزئيا إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن احتمال بيع مقاتلات "إف 35" لتركيا، كما من المتوقع أيضا أن يكون ملف إيران موضوعا للنقاش.

ويرجح أن يلتقي هيغسيث، الذي يزور إسرائيل للمرة الأولى بصفته وزيرا للدفاع، نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا، على خلفية حرب غزة والنفوذ في سوريا.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل "أصبحت عبئا لا تستطيع الإنسانية تحمله"، مما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إدانة هذه التصريحات ووصفها بأنها "تحريض صريح على الإبادة الجماعية"، وفق تعبيره.