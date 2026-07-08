أعلن الجيش الكويتي، صباح الأربعاء، أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأميركية.
وكتب الجيش الكويتي على منصة "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".
وأضاف: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
وختم الجيش الكويتي بيانه قائلا: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تأثير التصعيد على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.