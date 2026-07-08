وكتبت وزارة داخلية البحرين على منصة "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وبعد نحو ساعتين، أعادت الوزارة نشر الكلمات ذاتها.

ولاحقا، دوت أصوات انفجارات عدة في البحرين، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".

وأشار المراسل إلى أن انفجارات سمعت شمالي المملكة، للمرة الأولى منذ إعلان البحرين في 28 يونيو الماضي اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تأثير التصعيد على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.