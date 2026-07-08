ونقلت "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن واشنطن وجهت الدعوة إلى عون، بعد أسابيع من توقيع الاتفاق الإطاري الذي جاء عقب محادثات استمرت عدة أيام بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ، وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وكان لبنان قد وقع في 26 يونيو اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن.

وينص الاتفاق على تنفيذ ترتيبات أولية في منطقتين تجريبيتين، تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وتأتي الدعوة الأميركية غداة تصريحات لعون أكد فيها أن سيادة لبنان تفترض استقلالية قرار السلطة السياسية، مشددا على أنه لن يقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عن الدولة اللبنانية.

وقال عون إن هناك فريقا في لبنان "خاضعا للتأثير الإيراني" ويسعى إلى أن يكون بديلا عن الدولة والتفاوض باسمها، في إشارة إلى استمرار الخلاف الداخلي بشأن موقع السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وفي الوقت نفسه، دان الرئيس اللبناني استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود.

ودعا عون الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ضرورة البدء في تنفيذ بعض بنود "صيغة الإطار" خلال الفترة المقبلة.