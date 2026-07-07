وأوضح رجي أن هذا القرار "ليس إرضاء لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب على جميع المستويات".

وقال رجي، خلال استقباله، اليوم، نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، إن "اتفاق الإطار هو بداية البدايات"، مشيرا إلى أن "أهميته الحقيقية تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بحيث بات القرار اللبناني لبنانيا بامتياز".

وأشار رجي إلى "استمرار إيران في التدخل في الشؤون اللبنانية بما يتخطى إرادة الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية".

وأعرب عن تفاؤله الحذر، مضيفا: "لكننا ماضون، ولا خيار أمامنا سوى التفاوض".

وتابع: "نريد السلام من أجل الازدهار والاستقرار، وليعيش شعبنا حياة كريمة وطبيعية"، منوها بـ"الدور الإيجابي والبناء الذي لطالما لعبه الأرمن اللبنانيون في لبنان، ومساهمتهم في مختلف المجالات".

وأكد: "وقوف لبنان الثابت إلى جانب أرمينيا في نضالها من أجل تحقيق سيادتها، وإلى جانب صمود الشعب الأرمني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية".