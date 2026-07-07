ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر محلي قوله إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مواصي خان يونس ما أدى إلى ارتقاء مواطن وإصابة 4 أطفال".

وأفاد المركز بأن "مدفعية الاحتلال قصفت غربي رفح في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة".

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، فيما قصفت المدفعية محيط بنك القدس في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.