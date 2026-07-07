وكتب ماكرون، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا شيء يمكن أن يُخمد تطلعات النساء والرجال السوريين للعيش في سوريا ذات سيادة كاملة، آمنة، متعددة الثقافات وموحدة."

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا الصباح، تعرّفت على سوريا بكل تنوعها، ولمست الكرامة والشجاعة والعزيمة."

واختتم رسالته بالتأكيد على استمرار زيارته، قائلاً: "زيارتي مستمرة."

وجاء تعليق ماكرون بعد ساعات من انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب فندق "فورسيزونز" ووزارة السياحة في وسط دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، وفق وزارة الداخلية السورية.

وأكدت السلطات السورية والرئاسة الفرنسية، في وقت سابق، أن الانفجارين لم يشكلا أي تهديد مباشر للرئيس الفرنسي، الذي كان قد غادر الفندق قبل وقوعهما، وواصل لقاءاته الرسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.