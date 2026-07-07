وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي:"شهدت العاصمة دمشق، سماع دوي انفجارين مجهولي الأسباب في محيط فندق الفورسيزن وسط المدينة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والغموض الذي يلف ملابسات الحادث".

وأضاف: "وقع الانفجار الأول في المنطقة، قبل أن يعقبه بعد ثوانٍ انفجار ثانٍ أشد قوة، ما أدى إلى سماع دويهما في عدد من أحياء العاصمة، وأثارا حالة من القلق بين السكان".

كما أفاد التلفزيون السوري بإصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق.

وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني وآليات الإسعاف إلى موقع الانفجارين، بالتزامن مع انتشار أمني في محيط المنطقة.

وأدى أحد الانفجارين إلى اشتعال النيران في سيارة بمحيط فندق الفورسيزن حيث حيث قامت فرق الدفاع المدني باخمادها، كما تصاعدت أعمدة الدخان سماء المنطقة .

وتزامن ذلك مع استقبال الرئيس أحمد الشرع لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق.