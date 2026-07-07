وقال المصدر الأمني طالبا عدم الكشف عن هويته إن "انفجارين وقعا في وسط دمشق قرب فندق فورسيزنز، أحدهما داخل حاوية قمامة والآخر في سيارة" جراء عبوات ناسفة على الأرجح.

ووقع الانفجاران قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن وصول ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ إطاحة الحكم السابق، الى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع.

وقال ⁠قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي ‌لم يسمع دوي الانفجارات ‌التي ‌وقعت في العاصمة السورية دمشق صباح ‌الثلاثاء.