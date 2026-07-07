ووفق ملف القضية، يواجه الشواشي اتهامات بالانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس، وتلقي تدريبات داخل البلاد وخارجها بهدف تنفيذ جرائم إرهابية، إلى جانب استخدام الأراضي التونسية لاستقطاب أشخاص مرتبطين بتنظيمات إرهابية.

ويُعد الشواشي من أبرز قيادات التيار السلفي الجهادي في تونس، وكانت وزارة الداخلية قد أدرجته على قائمة الإرهابيين عام 2019، بعد انضمامه إلى جبهة النصرة ثم إلى تنظيم داعش في سوريا، كما جُمدت أمواله وممتلكاته بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وسبق للشواشي أن ظهر في تسجيل مصور عقب التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تونس عام 2015، متوعداً بتنفيذ مزيد من الهجمات الإرهابية، وفق السلطات التونسية.