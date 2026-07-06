وأضافت الهيئة ⁠أنه لم ترد ⁠تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.

وكانت الهيئة قد ذكرت في الثالث عشر من الشهر الماضي، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ‌في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة ‌سواحل ‌سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة وقتها أن الواقعة كانت ‌على ‌بعد ⁠ستة أميال بحرية شرقي عُمان.

وذكرت الهيئة آنذاك أن ⁠الطاقم ‌بخير ولم ⁠يتم الإبلاغ عن أي ⁠تداعيات بيئية، مشيرة إلى ⁠أن الناقلة أبحرت نحو ميناء التوقف التالي.