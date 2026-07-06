وجددت حماس، في بيان صحفي، مطالبتها للوسطاء والدول العربية والإسلامية بـ "تكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام الصهيوني الذي سيبقى وصمة عار على جبين الاحتلال وداعميه".

وقالت إنه "في الوقت الذي تواصل فيه إلى جانب الفصائل الفلسطينية، جهودها في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، تواصل آلة القتل الصهيونية المجرمة عدوانها على قطاع غزة، وآخرها استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين في عمليات قصف همجية منذ فجر اليوم على قطاع غزة".

وحملت الحركة "الوسطاء ومجلس السلام المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا القتل المروع بحق شعبنا في غزة، في ظل غياب الجهود الحقيقية لوقف الإبادة التي تواصل حكومة مجرم الحرب نتنياهو ارتكابها دون رادع أو اكتراث للعواقب".

وكان القتلى سقطوا اليوم باستهداف طائرات إسرائيلية مركبة في خان يونس، وشقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى خر متأثرًا بجراحه.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في حين أطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 مواطنين بصحة جيدة بمدينة غزة جراء انهيار جزئي حدث داخل برج.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه مناطق غرب مدينة غزة تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة، ما يعزز مخاوف السكان من تصعيد عسكري جديد في المنطقة، في ظل استمرار العمليات الجوية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.