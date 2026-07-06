ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية، وتعزيز حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع.

ورغم اعتراض سلطة بورتسودان على استمرار ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أبقى مجلس حقوق الإنسان على ولاية البعثة، وكلفها بإجراء تحقيق عاجل بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض ومحيطها، على أن تقدم نتائج تحقيقها إلى المجلس خلال دورته المقبلة في سبتمبر المقبل، مؤكداً رفض جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج النزاع.