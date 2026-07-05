وأضاف المصدر أن لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس "ستجتمع مع الفصائل في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حلّ نفسها".

ووفق المصدر فإن لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحماس "ستتحول إلى لجنة تسيير أعمال إلى حين تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي في سياق تفاهمات سياسية وإدارية تهدف إلى فتح الطريق أمام لجنة وطنية أو هيئة تكنوقراط لتولي إدارة الشؤون المدنية، بعد أشهر من الجدل حول آلية إدخالها إلى القطاع.

وذكر قيادي في حماس لوكالة الأنباء الألمانية أن ترتيبات عملية يجري العمل عليها لتسهيل انتقال إدارة الحكم، مضيفا أن الجهات الفنية والإدارية في غزة أبدت استعدادا كاملا للتعاون مع أي صيغة انتقالية.

وأشار القيادي إلى عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية على أن تتولى شخصية إدارية إدارة الأعمال مؤقتا إلى حين تسلم اللجنة الجديدة مهامها.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود وساطة إقليمية ودولية لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، حيث أفادت مصادر في الحركة بأن الوسطاء أبلغوا حماس بتفاهمات أولية تشمل تأجيل النقاش في ملفات حساسة، من بينها سلاح الفصائل والديون الحكومية، لإفساح المجال أمام التقدم في بقية البنود.

ومن المتوقع أن يعود وفد من الحركة إلى القاهرة نهاية الأسبوع لعقد لقاءات مباشرة مع الوسطاء، في محاولة لتثبيت ما تم التوصل إليه والبناء عليه.

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا وأمنيا معقدا بعد سنوات من الحرب والتصعيد، في وقت يأمل فيه مراقبون أن تفتح هذه الخطوات الباب أمام إعادة تنظيم الإدارة المدنية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بسقوط قتيل وعدد من الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوة إسرائيلية مخيم قلنديا شمالي القدس، فجر الإثنين.