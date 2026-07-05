وأوضح نتنياهو في مقابلة مع "فوكس نيوز": "يجب أن أقول لكم إننا نهتم أيضا بأصدقائنا، ولا سيما المسيحيين في الشرق الأوسط. بعض القرى المسيحية في لبنان طلبت بالفعل أن تُضم إلى إسرائيل، لأننا نحميها من متشددي حزب الله الذين يريدون قتلهم. ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان."

ولم يوضح نتنياهو أي تفاصيل في هذا الشأن.

وتتعرض القرى المسيحية في جنوب لبنان، لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب، فضلا عن إنذارات إخلاء متكرّرة لم يحدّ منها الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 أبريل.

وفي وقت سابق نفت القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية.

ووصفت في بيان مشترك هذه المعلومات بأنها "ملفقة". مؤكدة أن الادعاءات المتداولة عارية تماما من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها.