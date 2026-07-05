وشملت الجولة رؤية "شبكة أنفاق رئيسية تابعة لحزب الله بنيت أسفل التلال"، وفقا لما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

وقال زامير إن "منطقة قلعة الشقيف منطقة خاضعة لسيطرتنا، مكتظة بالبنى التحتية الإرهابية. دأب حزب الله، بدعم وتمويل من إيران، على بناء أنفاق تحت الأرض في المنطقة لتهديد المجتمعات الشمالية، وتسيطر قواتنا الآن على مناطق رئيسية فوق الأرض، وعلى هذه الطرق تحتها".

وأضاف: "يتعين على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته تجاه الاتفاق التاريخي الموقع، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، وفي الوقت نفسه سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو على أهبة الاستعداد لشن هجوم سريع في حال انتهاك وقف إطلاق النار".

واعتبر زامير أن "الاتفاق الموقع ثمرة جهود المقاتلين والعمليات التي قادتها القيادة الشمالية بجميع فرقها العاملة في المنطقة".

وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح حزب الله، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.