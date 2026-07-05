وأفاد مراسل القناة 12 الإسرائيلية الذي نشر الفيديو، أن قرار تدمير الحي جاء بعد إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها، الخميس.

ويوثق الفيديو عملية تفجير ضخمة لحي الدورة بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، الذي تمت تسويته بالأرض.

وتستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قتل مسلحا في منطقة مجدل زون داخل "المنطقة الأمنية" التي يسيطر عليها جنوبي لبنان.

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس الماضي، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وشنت إسرائيل حملة قصف واسعة وهجوما بريا على لبنان، في حين كثفت دعواتها إلى إخلاء مناطق واسعة من جنوب البلاد.

وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح حزب الله، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.