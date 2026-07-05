وقال الجيش إن القياديين محمد نجيب عاشور، وهو قائد فصيل من وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحماس، وتامر سعيد أبو نخل، وهو قائد خلية ضمن الجناح العسكري للحركة، قتلا.

وذكر أن "العنصرين كانا متورطين في الدفع بمخططات لتنفيذ هجمات ضد قواته، وشكلا تهديدا مباشرا للجنود، قبل أن يتم استهدافهما في ضربات دقيقة"، وفق بيانه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قواته التابعة للقيادة الجنوبية ما تزال منتشرة في المنطقة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى حول الضربات، بما في ذلك متى وأين تم تنفيذها في قطاع غزة.

وأعلن عن وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، على أساس خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنص على إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة إعمار غزة.

لكن على أرض الواقع، لا تزال إسرائيل تقصف القطاع بشكل شبه منتظم، حاصدة قتلى وجرحى ومزيدا من الدمار، بينما الأزمة الإنسانية الخانقة لا تزال قائمة.