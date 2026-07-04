وقال مدير الإغاثة الطبية شمالي قطاع غزة محمد أبو عفش، في تصريحات صحفية، إن نحو 9300 إصابة بأمراض جلدية معدية، من بينها الجدري المائي والجرب والتقمل، جرى رصدها خلال أسبوعين فقط عبر 130 مركزا صحيا في مختلف أنحاء القطاع.

وأضاف أبو عفش أن استمرار نقص العلاجات يهدد بخروج الوضع الصحي عن السيطرة، خاصة داخل مراكز الإيواء ومخيمات النازحين التي تشهد اكتظاظا شديدا، مشيرا إلى أن انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء يزيد من تعقيد الأزمة الصحية.

وأوضح أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه نقصا حادا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحصار، لافتا إلى أن الأزمة طالت أدوية الأمراض المزمنة، بما في ذلك أدوية السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم، التي قال إنها أصبحت شبه معدومة حتى في القطاع الخاص.

وأشار كذلك إلى أن مرضى الفشل الكلوي يواجهون صعوبات متزايدة بسبب النقص في المحاليل والمواد اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى.

وحذر المسؤول الطبي أيضا من ارتفاع معدلات سوء التغذية مع تراجع كميات المساعدات الإنسانية، معتبرا أن ذلك يضعف المناعة ويزيد من قابلية انتشار الأمراض، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.