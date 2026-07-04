وقال الزيدي، في تصريحات خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية ، إن "وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد". حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على" عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه" ، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً .

وأثنى علي مواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.