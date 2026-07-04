وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة ‌الإدارية الجديدة ‌لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو ‌سيصرف على شريحتين متساويتين، تبلغ ‌كل ⁠منهما 1.5 مليار يورو.

وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف المقبل.

وصرف الاتحاد ⁠الأوروبي ‌حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، ⁠إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في ⁠يناير 2025، وشريحة ثانية بمليار يورو في وقت ⁠سابق من العام الجاري.

والمساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزء من اتفاق تمويل أوسع نطاقا بقيمة 7.4 مليار يورو، أعلن عنه الاتحاد الأوروبي عام 2024، ويتضمن أيضا قروضا ميسرة بخمسة مليارات يورو.