وقال ترامب على هامش احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها، إن "الإيرانيين يتطلعون بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأوضح: "هزمنا فنزويلا في يوم واحد، ولقّنا إيران درسا قاسيا. إنهم يتوقون للتسوية. إنهم يريدون التسوية بشدة. منحناهم أسبوعا كإجازة من أجل جنازة علي خامنئي لأننا لطفاء".

وبدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل في طهران، السبت، وسط مشاركة آلاف الإيرانيين، بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ووضعت عمامته السوداء على النعش المسجى في المصلى الكبير في العاصمة.

وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر، قبل أن يعلن التلفزيون الإيراني قرابة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي بدء التشييع الرسمي الوطني.

وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها.

وتستمر المراسم 6 أيام، وستشمل محطات في العراق، قبل أن يدفن الجثمان في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.