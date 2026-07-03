وأضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية تسعى من خلال هذه التصريحات إلى "تصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت فيها"، فضلا عن "التغطية على الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه، ومحاولة نقله إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار".

وأوضح أن هذه الادعاءات تأتي "امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من قبل الميليشيا الحوثية"، ومحاولة منها لتقويض الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار المالكي إلى أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين عملوا على اتخاذ مبادرات وبذل جهود للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الناجمة عن انقلاب الميليشيا الحوثية، كما سعوا إلى حل الأزمة اليمنية عبر خارطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية، لكن الميليشيا الحوثية رفضتها.

وأضاف أن "الميليشيا ذهبت إلى أبعد من ذلك برفض حلول السلام الدائم"، وقامت بمهاجمة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال إن ذلك عرض مقدرات الشعب اليمني "للاستهداف والتمييز الشامل"، بما في ذلك موانئ الحديدة والصيف ورأس عيسى، ومطار صنعاء الدولي، إضافة إلى البنية التحتية لمحطات الكهرباء والمصانع وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني.

وأكد المالكي أن التحالف "سيبقى ثابتا وسيرد بحزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات تستهدف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، أو أي محاولات تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة"، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.