وألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أميركية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط، والمسجى في مصلّى طهران الكبير تمهيدا لانطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام.

وألقى وفد رسمي إيراني التحية على الجثمان الجمعة في المصلى، تقدمه رئيس الجمهورية مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

كما أدى التحية للنعش قادة عسكريون أبرزهم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي الذي لم يظهر في العلن منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في فبراير، بحسب لقطات لوسائل إعلام إيرانية.

و شارك وفد من وزارة الخارجية السعودية، إضافة الى وفود قطرية ومصرية وعُمانية، في إلقاء التحية. كما شارك ممثلون عن حزب الله وحركة حماس ووحركة الجهاد الإسلامي.

كما ألقى التحية رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط في المفاوضات الأميركية الإيرانية، ووزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متّقي، والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يقود وفد موسكو.

واتخذت السلطات الإيرانية إجراءات أمنية ومرورية واسعة النطاق في العاصمة التي يناهز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، وبدت الحركة خفيفة في شوارعها الجمعة، وهو يوم عطلة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقتل خامنئي (86 عاما)، في قصف استهدف المجمع الذي يضم مقر إقامته في وسط طهران.

ويسود ترقّب بشأن احتمال مشاركة نجله مجتبى في المراسم، علما بأنه اكتفى منذ انتخابه خلفا لوالده، بإصدار بيانات مكتوبة دون الظهور علنا.