وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "في صباح هذا اليوم الجمعة، خرقَ تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته منع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء".

وأشار سريع إلى التصدي للطائرات السعودية "باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وإرغامها على مغادرة الأجواء اليمنية".

واعتبر أن محاولة منع الهبوط "باءت بالفشل"، وحذر السعودية من أن "تكرار محاولة خرق الأجواء سيقابَل برد شامل باستهداف مطاراتها ومصالحها الحيوية في البر والبحر".

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أفادت، في وقت سابق، بأن الطائرة تمكّنت من الهبوط، ثم أقلّت إلى طهران الوفد الحوثي المشارك في مراسم تشييع علي خامنئي، المرشد الإيراني الذي اغتيل في ضربات أميركية إسرائيلية في فبراير.