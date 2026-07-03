وقال الجيش، في بيان، إن قواته العاملة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تواصل عملياتها لإزالة ما وصفها بـ"التهديدات" الموجهة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن القوات دمرت نفقًا في بلدة مجدل زون خلال العملية.

وأضاف أن سلاح الجو نفذ، بتوجيه من القوات البرية، 4 غارات استهدفت أشخاصًا قال إنهم شكلوا تهديدًا مباشرًا، كما قصف 3 مقرات تابعة لـ"حزب الله".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الضربات جاءت ردًا على ما وصفه بـ"خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

غارات على صديقين

وفي السياق، شن الطيران المسير الإسرائيلي غارتين، ليل الخميس، استهدفتا بلدة صديقين في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية ليلا آلية في بلدة صديقين في قضاء صور في جنوب لبنان، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلّت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وحتى الخميس، إلى 4298 قتيلاً و 12196 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانيةً.