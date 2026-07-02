ومن المقرر أن تشهد البلاد، السبت المقبل، الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة القيادة العسكرية وتعزيز جاهزيتها، عبر مجمع متكامل يجمع قيادات القوات المسلحة داخل مقر واحد، ويضم أحدث أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة الأزمات.

ماذا نعرف عن "الأوكتاغون"؟

يُعرف المقر باسم "الأوكتاغون " (The Octagon)، وهو مركز القيادة الاستراتيجية للدولة والمقر الجديد لوزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، ويقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

يمتد مجمع "الأوكتاغون" على مساحة إجمالية تقترب من 22 ألف فدان، فيما تتجاوز مساحة الإنشاءات 4.6 مليون متر مربع، ما يجعله أحد أكبر المجمعات العسكرية والإدارية على مستوى العالم.

ويتميز بتصميم معماري يعتمد على 8 مبان مثمنة الأضلاع مستوحاة من الطراز الفرعوني، تتوزع في شكل دائري وتضم الإدارات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بينما يتوسطها مبنيان مركزيان للقيادة يرتبطان ببعضهما وبالمباني الخارجية عبر ممرات داخلية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة القيادة والسيطرة واتخاذ القرار.

وبفضل هذه المساحة الضخمة، يُصنف "الأوكتاغون" ضمن أكبر مقرات القيادة العسكرية في العالم، وقد صُمم ليكون مركزًا متكاملًا للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات والأزمات، وفق أحدث نظم الاتصالات والتكنولوجيا العسكرية.

ويُصنف المجمع ضمن أكبر مقرات القيادة العسكرية على مستوى العالم من حيث المساحة، ويضم منظومة متطورة للقيادة والسيطرة والاتصالات وغرف العمليات، ومرافق إدارية ولوجستية، إلى جانب مراكز بيانات وبنية تكنولوجية متقدمة، بما يتيح إدارة العمليات العسكرية بكفاءة عالية، مع توفير مستويات مرتفعة من التأمين والحماية، وتوحيد مقار العديد من الجهات التابعة للقوات المسلحة في مجمع حديث ومتطور.

ويُعد الأوكتاغون جزءًا من مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، ويعكس توجه الدولة نحو إنشاء مقار حكومية وعسكرية تعتمد على البنية التكنولوجية الحديثة.

أما "البنتاغون"، فهو المقر الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، ويقع في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، ويُعد أحد أشهر المباني العسكرية في العالم. ويشغل المجمع مساحة تقارب 600 ألف متر مربع، منها نحو 340 ألف متر مربع مخصصة للمكاتب الإدارية، ويعمل داخله قرابة 23 ألف عسكري ومدني.

ويستمد المبنيان اسميهما من تصميمهما الهندسي؛ فكلمة "Octagon" تعني ثماني الأضلاع، بينما تعني "Pentagon" خماسي الأضلاع، وهما تسميتان مشتقتان من اللغة اليونانية، إذ تشير "Octa" إلى الرقم ثمانية، و"Penta" إلى الرقم خمسة.

ويتكون مبنى البنتاغون من خمسة أضلاع متحدة المركز تحيط بساحة داخلية، وهو التصميم الذي اشتُق منه اسمه. وقد بدأ تشييده عام 1941، وافتُتح رسميًا عام 1943، ليصبح منذ ذلك الحين رمزًا لوزارة الدفاع الأميركية.

ماذا تستهدف مصر من "الأوكتاغون"؟

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم الاستراتيجية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، إن "الأوكتاغون" يمثل مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للقوات المسلحة المصرية بكل أفرعها، وجرى تصميمه ليضمن استمرارية الاتصال بين مختلف القيادات والوحدات العسكرية في جميع الظروف.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"،، أن "المجمع مؤمن هندسيًا ضد مختلف التهديدات، بما في ذلك الضربات الجوية أو الصاروخية، كما يضم أنظمة حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية، وأعمال التشويش والإعاقة الإلكترونية والتنصت والتجسس، وهو ما يضمن استقرار واستمرار منظومة الاتصالات العسكرية دون انقطاع".

وأوضح أن "استمرارية الاتصالات بين القيادات والوحدات تعد من المبادئ الأساسية في إدارة العمليات العسكرية، إذ تسهم في سرعة نقل الأوامر والتعليمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأفرع، بما يضمن تنفيذ المهام في التوقيتات المحددة وبأعلى درجات الكفاءة"، مشيراً إلى أن المجمع يضم جميع قيادات القوات المسلحة داخل مقر موحد، بما يسهل التكامل بين مختلف الإدارات والقيادات، ويرفع من سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع المواقف الطارئة.

واعتبر "سالم" أن "المقر يمتلك بنية اتصالات متقدمة تربطه بمختلف مؤسسات الدولة، بما يتيح دعم إدارة الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات عبر منظومة اتصالات مؤمنة تربط الداخل بالخارج، وهو ما يعزز قدرات الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية".

رسائل "الأوكتاغون"

أما المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، العميد طارق العكاري، فقال إن مقر القيادة الاستراتيجية الجديد يمثل تطويرًا نوعيًا لمنظومة القيادة والسيطرة بالقوات المسلحة، ويعكس فلسفة حديثة في إدارة العمليات والأزمات، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

وقال إن أهمية "الأوكتاغون" لا تكمن في حجمه أو تصميمه الهندسي فحسب، وإنما في منظومة العمل التي يقوم عليها، إذ يوفر بيئة متكاملة لتنسيق عمليات القوات المسلحة وإدارة المواقف في أوقات السلم والأزمات والحروب، داخل منشأة مؤمنة ضد مختلف التهديدات، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، بما يضمن استمرارية إدارة العمليات بكفاءة.

وأضاف أن طبيعة الحروب الحديثة جعلت سرعة اتخاذ القرار عنصرًا حاسمًا، والمقر يعتمد على شبكة اتصالات مؤمنة ومنفصلة عن الإنترنت العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات العسكرية والسيبرانية، فضلًا عن كونه يمثل رسالة ردع تعكس امتلاك الدولة المصرية رؤية متطورة لتحديث بنيتها الدفاعية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والإقليمية.