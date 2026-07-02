وبدورها أدانت قطر التفجير، وجددت وزارة خارجيتها الموقف الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وفي ذات السياق، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

كما أكدت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، بما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين الأبرياء.

كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن جمهورية العراق الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي.

وقال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل: " المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار ".

وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن وزارة الداخلية ستعلن النتائج الأولية للتحقيق قريباً، واصفاً العبوة بأنها "بدائية الصنع"، ومتعهداً بمحاسبة الجناة.