وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

كما تبادل رئيس الإمارات ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس دولة الإمارات، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من المسؤولين.