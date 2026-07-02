وذكر المصدر المقرب من القيادي البرغوثي أن الأخير مصرّ على الترشح لهذا المنصب، ولا ينوي التراجع عن قراره في حال أُجريت الانتخابات الرئاسية.

وأكد المصدر أن الأميركيين والأوروبيين طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، خلافا لما أُعلن سابقا عن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، والرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.

وكان مصدر فلسطيني خاص لسكاي نيوز عربية قد كشف أن الرئيس عباس ينوي إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، إلا أن ضغوطا أميركية وأوروبية مورست لإجراء الانتخابات العامة بالتزامن، وليس بشكل منفصل.