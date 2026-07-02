وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع الذي طوّقته القوى الأمنية، وسط حالة من الهلع والفوضى في المكان، خلال ساعة الذروة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بسقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح جراء الانفجار، الذي وقع في منطقة الحجاز بمحيط القصر العدلي في دمشق.

وأوضح التلفزيون السوري أن الانفجار داخل المقهى في دمشق نجم عن عبوة ناسفة مزروعة بداخله.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إنه بدأ نقل بعض المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا أنه تم فرض طوق أمني حول موقع الانفجار في دمشق.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، تشهد دمشق بين الحين والآخر حوادث أمنية محدودة.

وأفادت السلطات عن مقتل جندي في 19 مايو جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع، التي اعلنت حينها إن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة.

وفي يونيو 2025، أدّى تفجير انتحاري داخل كنيسة في حيّ الدويلعة في دمشق إلى مقتل 25 شخصا، تبنّته مجموعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم داعش.