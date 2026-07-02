ولفت الشيباني خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى أن الزيارة تترجم موقف دمشق الداعم للبنان حكومة وشعبا سعيا إلى علاقة صحية، مضيفا: " سنواصل العمل على تجاوز إرث النظام السوري السابق في العلاقة مع لبنان".

وأكد أن إتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل "شأن لبناني ونأمل تحقيق تفاهمات سريعة تصب في خانة الاستقرار اللبناني".

من جانبه، قال سلام إنه وقع مع الوزير الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لمتابعة العلاقات والتنسيق المشترك.

وأكد أن العلاقات مع سوريا نريدها قائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، أرسينا العلاقات اللبنانية السورية بزمن قياسي لمصلحة البلدين.

كما القتى الشيباني، الرئيس اللبناني جوزيف عون، وذلك بقصر بعبدا في بيروت.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.