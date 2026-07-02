وقال حيدر العبودي المتحدث ​باسم رئيس الوزراء العراقي للصحيفة: "استؤنفت شحنات الدولار إلى ‌العراق".

وذكر التقرير أن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أكد ‌أيضا استئناف ‌التحويل.

وفي أبريل، أوقفت واشنطن شحنة نقدية قيمتها حوالي 500 مليون دولار كانت متجهة إلى العراق، وعلقت بعض جوانب تعاونها ‌الأمني مع بغداد، في خطوة ‌تهدف ⁠إلى الضغط على الحكومة العراقية بشأن أفعال الفصائل المدعومة من إيران.

وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن تعليق ⁠التعاون والتمويل ‌المقدم لأجهزة الأمن العراقية لا يزال ساريا.

واتخذت تلك الإجراءات في ظل تصاعد تداعيات الحرب ​مع إيران، إذ اتهمت الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من طهران بالمسؤولية عن هجمات وقعت في العراق، بما في ذلك الهجمات المتكررة ​على ‌السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق.