وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.