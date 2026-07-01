وأصدرت سنتكوم بيانا جاء فيه: "ناقش قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، وكبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، البيئة الأمنية الإقليمية الحالية وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في أنحاء المنطقة. وأكد القادة التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز".

وقال كوبر: "نواصل الوقوف جنبًا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين. وقد أكدت المناقشات التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين".

وبحسب البيان: " أنشأت القيادة المركزية الأميركية ودول في المنطقة خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والإنذارات المتعلقة بالتهديدات، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة".

ومثّل الحوار الأمني المرة الأولى التي يشارك فيها قادة عسكريون من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاع إقليمي تقوده الولايات المتحدة.