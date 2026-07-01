وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمدة 5 سنوات وشهر واحد بحق زوجته التي تعمل موظفة في أحد المصارف الأهلية في بغداد، عن جريمــــة غسل الأموال".

وأضاف أن "المدانين أقدما على حيازة أموال واكتسابها بصورة غير قانونية، واستخدامها في شراء عقارات".

ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العراق حملة لمكافحة الفساد، إذ تواصل السلطات القضائية وهيئة النزاهة ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد.