وضمت قائمة الثلث المكمل 70 عضوًا، بينهم 14 امرأة، أي ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الأعضاء المعيّنين.

وشملت القائمة أسماءً من خلفيات أكاديمية ومهنية واجتماعية متنوعة، فيما لفت الأنظار ورود اسم الممثلة السورية روزينا لاذقاني ضمن الأعضاء المعيّنين، في خطوة تُعد من أبرز الأسماء الواردة في التشكيلة الجديدة.

وتُعد روزينا لاذقاني من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، إذ بدأت مسيرتها الفنية عام 2013 بعد تخرجها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها الهيبة وشوق ومربى العز وولاد بديعة، إلى جانب مشاركات مسرحية وسينمائية، قبل أن يرد اسمها ضمن قائمة أعضاء الثلث المكمل لمجلس الشعب.

ومن بين النساء اللواتي ضمتهن القائمة أيضًا: إسراء زهير المشهور، حنان إبراهيم البلخي، دعوة عبد الحميد الأحدب، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، عائشة محمد فهد الدبس، لارا فتحي قديد، مادونا سهيل بشارة، مرفت محمد صبحي توتو، نجوى بهجت قصاص، هدى عبد الباسط أتاسي، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، وفاطمة محمد حيدر.

ويأتي إعلان الثلث المكمل بعد استكمال انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، بينهم 140 عضوًا منتخبًا و70 عضوًا يعيّنهم رئيس الجمهورية، وفق النظام الانتخابي المؤقت.