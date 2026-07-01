وقال كاتس خلال مراسم تأبينية للجنود الذي قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006 "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية".

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تعليمات للجيش بتدمير البنية التحتية التابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان، وفقا لما أفاد به المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية.

وخلال زيارة للقوات، أشار نتنياهو إلى تعليمات بتدمير جميع المنشآت التي استخدمها حزب الله في شنّ هجمات على إسرائيل، سواء كانت فوق الأرض أو تحتها، بما في ذلك الأنفاق.

كما تواصل إسرائيل انتشارها في عمق الأراضي السورية، وتقول إن وجودها العسكري يهدف إلى منع تموضع جماعات معادية قرب حدودها.

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن القوات الإسرائيلية قصفت، الأحد، قرية عابدين في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحليق طيران إسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلا عن مراسلها في درعا، إن القصف استهدف قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بقذائف مدفعية، دون أن تورد معلومات فورية عن وقوع خسائر.