وتلا الأحمد، خلال مؤتمر صحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب، بمن فيهم الأعضاء المنتخبون الذين سبق أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسماءهم، إضافة إلى أعضاء الثلث المكمل المعيّنين.

ويأتي الإعلان بعد نحو عام من صدور المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الذي كلّف اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، وفقًا للمادة (24) من الإعلان الدستوري.

وفي 20 أغسطس 2025، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي حدد عدد أعضاء المجلس بـ210 أعضاء، يُنتخب 140 منهم، بينما يعيّن رئيس الجمهورية 70 عضوًا. كما نص على أن تُشكَّل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، وأن يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.