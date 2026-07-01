واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، وترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من بلدة كونين إلى مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وقامت القوات الإسرائيلية ليلاً، بعمليات تفجير لعدد من المنازل في منطقة بيت ياحون – حداثا في جنوب لبنان.

كما نفذت عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.