وأوضح غوتيريش أن تقليصا إضافيا لتمويل "الأونروا" التي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيا، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".

وبسبب نقص التمويل، قلّصت "الأونروا" نطاق عملياتها منذ مطلع العام الحالي.

وقال غوتيريش في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية "بينما نجتمع هنا اليوم، فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".

وتطرّق إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وقال غوتيريش إن "الأونروا تواجه "قيودا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".

وأعرب عن صدمته "إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى".

ولطالما عارضت إسرائيل وكالة الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لكنها كثفت انتقاداتها لها بعد 7 أكتوبر متّهمة موظفين فيها بالمشاركة في الهجوم الدامي عام 2023 على إسرائيل.