وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي، لم يكشف قاليباف مزيدا من التفاصيل عن آلية عمل هذه اللجنة، في ظل سعي إيران إلى تضمين لبنان في اتفاقها مع الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، قال إن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأميركي على موانئها، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت بقوة منذ رفعه.

وأضاف قاليباف: "منذ اليوم الذي رفع فيه الحصار حتى الآن، صدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط".

وتابع: "في المقابل، خلال الأيام الخمسين إلى الستين السابقة تقريبا، لم نكن فعلا قادرين على تصدير حتى برميل نفط واحد".

ومن جهة أخرى، قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن الاجتماعات ​الحالية التي تعقدها طهران ‌تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا ‌إلى ‌أنها "لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم ‌الموقعة مع واشنطن".

وشدد على أن "إيران تتمتع بالسيادة ⁠على ‌مضيق هرمز إلى جانب ⁠سلطنة عمان، ولن تتنازل أبدا ⁠عن حقوقها في المضيق"، وفق تعبيره.

كما أكد أن بلاده تعطي الأولوية للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها "تبقى مستعدة للحرب".