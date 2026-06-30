ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المشتبه به (20 عاما)، صوّر "مواقع حساسة" في إسرائيل، وحصل على مبالغ مالية لكل مهمة.

ومن المقرر أن توجه له السلطات تهما تتعلق بـ"إجراء اتصالات مع عميل أجنبي، وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".

وقالت الشرطة إنها احتجزت الشاب يوم 9 يونيو الجاري بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي، بعد بلاغات من أجهزة أمن دولية، بينما ولم يتم الكشف عن هذه الأجهزة.

وأوضحت أن المشتبه به قام خلال الأشهر الماضية بتصوير مواقع بالفيديو والصور، وكان يتلقى مقابل كل مهمة مبالغ تتراوح بين عشرات إلى مئات الدولارات.

وخلال العامين الماضيين، أعلنت كل من إسرائيل وإيران إلقاء القبض على عملاء، في خضم الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر عام 2023.