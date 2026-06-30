وأعرب المرصد في بيان صحفي، عن "صدمته العميقة وإدانته الشديدة بشأن مقاطع الفيديو المتداولة التي توثق تجنيد نساء مدنيات ضمن صفوف القوات المسلحة السودانية، واستخدامهن قناصات في العمليات القتالية".

وأضاف المرصد: "يشكل هذا السلوك انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، لأنه ينطوي على استغلال المدنيين وتورطهم المباشر في الصراع المسلح، وتعريض حياتهم لخطر جسيم، ويتسبب في وفاة العديد منهم".

وأكد المرصد أن "إشراك المدنيين وخاصة النساء في مناطق القتال يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة".

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، في صراع قالت الأمم المتحدة إنه سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ونزح حوالي 12 مليون شخص من جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد سكان السودان تقريبا صعوبة في الحصول على الغذاء.