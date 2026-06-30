وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "حتى الآن، لم يتم تحويل أي أموال".

وأضاف الأنصاري: "قطر ليست مالكة هذه الأموال، بل تقتصر فقط على لعب دور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين".

وتابع قائلا: "مسألة تحويل الأموال من عدمه تتم بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين ووفقا لتقدم المفاوضات، وهو ما لم يحدث بعد".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد نقلت عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، الإثنين، إن بلاده تستعد لاستلام 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة المحتجزة حاليا في قطر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تضطلع بدور الوساطة الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، مضيفا أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش.

والأسبوع الماضي، صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن واشنطن ستضمن "عدم استخدام أي أموال إيرانية يفرج عنها نتيجة للمفاوضات الجارية في تمويل الإرهاب"، حسب تعبيره.

وقال للصحفيين، غداة انعقاد الجولة الأولى والوحيدة حتى الآن من المحادثات المباشرة مع إيران بناء على مذكرة التفاهم: "إذا قمنا بإلغاء تجميد الأصول الإيرانية، فيمكننا ضمان أن تذهب هذه الأموال لمساعدة الشعب الإيراني وليس لتمويل الإرهاب".

ولإيران عشرات المليارات من الأموال المجمدة في دول عدة، أغلبها في الصين.