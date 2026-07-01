وذكر مصدر أمني مصري أن النيران اندلعت فجر الثلاثاء داخل مخزن للأخشاب، مما دفع قوات الدفاع المدني للانتقال فورا إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وأضاف المصدر أنه أثناء محاولات احتواء النيران، انهار المبنى بشكل مفاجئ نتيجة تأثر أعمدته وخرسانته بالحرارة الشديدة، مما أسفر عن مقتل الضابط وفرد الدفاع المدني ومواطن آخر تواجد في المحيط.

وقالت السلطات إنه تم انتشال جثامين الضحايا الثلاثة ونقل المصابين الـ15 إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، في حين باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.