واستهدفت الهجمات الإسرائيلية وسط وجنوبي قطاع غزة بحسب ما أفاد مراسلنا.

ففي خان يونس، قُتلت أم وطفلتها وأصيب نحو 27 آخرين في غارة استهدفت خياماً للنازحين بمنطقة المواصي، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وإلحاق أضرار كبيرة بالخيام.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمال شرقي خان يونس.

وفي تطور ميداني آخر، واصل الجيش الإسرائيلي نشاطه لتوسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في المناطق الشرقية والوسطى من قطاع غزة، بعد توغلات برية وقصف مدفعي مكثف استهدف محيطه خلال الساعات الماضية.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية وضعت مكعبات إسمنتية صفراء قرب جسر وادي غزة، في خطوة تُشير إلى استمرار توسيع نطاق هذا الخط داخل المحافظة الوسطى.