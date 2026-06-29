وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار متابعة حادث اختطاف سفينة النقل MT Eureka واحتجازها أمام السواحل الصومالية، وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف السفينة، التي يضم طاقمها عددا من البحارة المصريين".

وأضافت الوزارة: "تتابع السفارة المصرية في مقديشو بشكل مستمر مع السلطات الصومالية، وتجري اتصالات على أعلى مستوى مع كافة الجهات الصومالية المعنية لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة، والعمل على سرعة الإفراج عنهم".

وتابع البيان: "كما وفرت السفارة وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للاطمئنان عليهم".

وأضافت أنه "تم توجيه السفارة المصرية في الرياض بالتواصل مع كافة الجهات الرسمية اليمنية ومع مالك السفينة، للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين، وتوفير أجواء معيشية لائقة خلال فترة تواجدهم على متن السفينة".

وذكرت أن عبد العاطي وجه القطاع القنصلي بالوزارة بالالتقاء الدوري بأهالي البحارة، لإطلاعهم على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لسرعة الإفراج عن المخطوفين.

وكان 8 بحارة مصريين قد تعرضوا للاحتجاز قبالة سواحل الصومال في مايو الماضي، بينما تواصل أسرهم مناشدة السلطات المصرية والجهات المعنية للتحرك السريع من أجل الإفراج عنهم، وسط تزايد المخاوف من انعكاسات استمرار الاحتجاز على أوضاعهم.