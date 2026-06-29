واستقبل عون كوبر في قصر بعبدا، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان، ورئيس لجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) جوزف كليرفيلد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وتم خلال الاجتماع "بحث التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن".

وشكر عون كوبر على "الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه"، مؤكدا "تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية".

والجمعة تم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وينص الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وأبرزها حزب الله.