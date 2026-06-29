وأوضح شحادة في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اتفاق الإطار المطروح مع إسرائيل لا يختلف كثيرا عن "آلية الميكانيزم" السابقة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق ينص بشكل أساسي على إزالة كل نقاط الخلاف بين لبنان وإسرائيل، وعلى رأسها الملف الأمني.

وأضاف الوزير اللبناني أنه ستكون هناك آلية محددة لمراقبة تطبيق اتفاق الإطار لضمان الالتزام به.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أشار شحادة إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل ما بين 7 إلى 10 بالمئة من الأراضي اللبنانية.

والجمعة، اتفقت إسرائيل ولبنان على إطار سلام بوساطة أميركية يتضمن بقاء قوات إسرائيلية داخل جنوب لبنان المحتل، إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله ويتولى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة، وهي بنود رفضها الحزب المدعوم من إيران.

والاثنين، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بأنه "إملاءات"، معتبرا أنه "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار"، ومؤكدا أن الاتفاق "لن ينفذ".